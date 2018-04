Şehir Tiyatroları'nın 100. yılı kutlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, 100. yaş kutlamaları 2016 sonuna kadar çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla devam edecek.

Temelleri dönemin belediye başkanı Cemil Topuzlu tarafından 1914'te atılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 100. yılı, şenlik havasında kutlanacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şen, 2015 ve 2016 yıllarının da tiyatronun 100. yılının devamı niteliğinde olacağını, kutlamaların 2016 sonuna kadar çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla devam edeceğini anlattı.



Şehir Tiyatroları'nın 100. yılına özel tiyatro, kostüm ve fotoğraf sergilerinin açıldığını, binaların 100. yıla uygun aydınlatıldığını ve fiziki iyileştirmeler gerçekleştirildiğini, hatıra madalyon bastırıldığını belirten Şen, tiyatronun 100. yılına özel hazırlanan bir oyunun da 17 Kasım'da sahneleneceğini söyledi.



Şen, repertuvarın da 100. yıl için yeniden gözden geçirildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:



"100. yıla özel Türk tiyatrosunun dönemeç oyunlardan biri 'Cibali Karakolu' sahnelenecek. Görsellerin dışında sanatsal bu tip etkinlikler de olacak. Tiyatro tarihimizden, şehir tiyatrolarının arşivinden istifade edilerek, 10 kitap basılacak. Bunlar sahasında ilk defa basılan kaynak eserler olacak. Ekimden itibaren her ay bir tane çıkacak. Sinemanın 100. yılında da tiyatroyla aynı dönemde, sergilerle kitap yayınlarıyla ve çeşitli sunumlarla sinemamızın duayenlerinin, ustalarının 100 yılını anlatan bazı gösteriler olacak, onlarla 100. yıl kutlaması yapılacak."



Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki kültür etkinliklerinin 1 Ekim'de başlayacağına değinen Şen, Şehir Tiyatroları'nda her yıl yeni oyunların devreye girdiğini hatırlatarak, sezonun en iddialı oyunlarını "Cibali Karakolu" ve "Kerbela" olarak sıraladı.



Şen, bu sezon 4-5 yeni oyunu repertuvara aldıklarını belirtti.



Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine Erhan Yazıcıoğlu'nun getirilmesiyle tiyatroda bir kan değişimi yaşanacağını vurgulayan Şen, "Onun tecrübesi, birikimi, vizyonuna bağlı olarak şehir tiyatroları geleneksel tarihine biraz daha uygun bir misyon yüklenecek. Bizim de isteğimiz tiyatronun 100. yılında kendi ruhunu yakalayabilmesi" dedi.



"Geçen yıl 3 bin program gerçekleştirdik"

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şen, sezon açılış töreninin 29 Eylül'de yapılacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Her yıl olduğu gibi bu sene de rutin programlarımız, konserler, çocuk ve yetişkin tiyatroları, seminerler, sergiler devam edecek, çeşitli anma etkinlikleri veya özel bazı etkinlikler olacak. Onun dışında da 'müze tiyatro' diye tabir edebileceğimiz, geleneksel tiyatromuzun özel bir sunumunun yapılacağı bir yapılanmayı da ekim ayından itibaren devreye sokacağız. Geleneksel tiyatromuz geleneksel bütün sanatlarda olduğu gibi nasıl yaşatılacağı her zaman tartışılan bir olgudur. Bunu yaşatmak, geçmişte olduğu gibi aynı eski metinleri oynamak

mıdır yoksa oradan yola çıkarak güncel bir sentez yakalamak mıdır? Elbette olması gereken ikincisidir. Müze tabirini onun için kullanıyoruz. Müze tiyatro, geçmişte bu oyunların nasıl oynandığını da gösteren, modern versiyonunu da gösteren bir yapılanma olacak ki, geçmişi de geçmişteki çeşitliliği de insanlar görebilsin."



Şen, geçen yıl Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği program sayısının 3 bin olduğunu kaydederek, "Ne kadar çok program yaptık, ne kadar çok izlendik gibi sayısal verilerden çok daha kaliteli, daha nitelikli eserler üretmeyi amaç ediniyoruz. Şehir Tiyatroları'nda bu sene ana amaç; çok seyirciye ulaşmak değil, daha kaliteli, daha estetik eserler vermek" diye konuştu.



Yeni devreye girenlerle yaklaşık 16 kültür merkezinin olduğunu, yıl içerisinde de 1-2 salonun kullanıma açılacağını belirten Şen, programları paylaştırdıklarını, salonlarda hem müzik hem tiyatro hem seminer yapılabilecek bir karışım oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. (AA)