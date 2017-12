Festivaller, konserler, sergiler, filmler, yeni mekanlar, yeni kitaplar... Şehrin sanat hayatı kayıtsız kalamayacağınız kadar renkli. Kasımın tadını çıkarmaya hazır mısınız?

Kanyon’a yeni renk

Kanyon’da yepyeni bir mekan açıldı. Kapıdan içeri girdiğiniz anda sizi karşılayan büyük ahşap masanın üzerinde tasarım ve aksesuar ürünleri sergileniyor. İsmini kapı numarasından alan Passage 178’in menüsünün öne çıkanları ise odun fırınında pişirilen etli passage, yaban mantarlı risotto ve passage burger.

Gümüşsuyu’nun en yenisi

Gümüşsuyu’nun en şık restoranlarından Topaz, artık Rana adıyla yoluna devam ediyor ve meyhane kültürüne yöneliyor. Soğuk mezelerde zeytinyağlı bombay pilaki, paşa mezesi, lahana dolması, pastırmalı humus ve fesleğen soslu Girit ezmesi öne çıkıyor.

Ne dinleyelim?

Gilmour’un Pompeii çıkarması

Yıl 1972. Saykodelik rock’ın yani şarkı sözleri ve müzik aletlerinin kullanışıyla zihninizde imgeler canlanmasını sağlayan rock müzik alt türünün devasa grubu Pink Floyd, Vezüv Yanardağı’nın eteklerindeki Pompeii Antik Kenti’nin 2 bin yıllık amfi tiyatrosunda muhteşem bir konser verdi. İşte insanda, bu insanlar bu dünyadan olamaz duygusu yaratan bu konserden tam 45 yıl sonra efsanevi Pink Floyd’un yine kendisi kadar efsanevi gitaristi David Gilmour, aynı yerde yeniden konser verdi. David Gilmour-Live At Pompeii kısa süre önce Sony Music etiketiyle yayınlandı. David Gilmour önderliğindeki grubun ve orkestranın performansına tıpkı Pink Floyd’un yıllar önceki konserlerinde olduğu gibi dev bir dairesel ekranla beraber ışık gösterileri eşlik etti. 21 şarkılık albüm, Gilmour’un solo kariyerinden şarkıların yanı sıra Wish You Were Here, Comfortably Numb ve The Dark Side Of The Moon gibi Pink Floyd klasiklerini de içeriyor.