"Sen ona aşıksın"a klip

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Model, albümün üçüncü klibini "Sen Ona Aşıksın" şarkısına çekti.

Türk rock müziğinde son yıllardaki en büyük çıkışı gerçekleştiren Model, kariyerlerinin üçüncü albümü 'Levla'nın Hikayesi'nin yeni klibini; albümün en güçlü ve en çok istek alan şarkılarından biri olan 'Sen Ona Aşıksın'a çekti.Şarkı sözleri ile dikkat çeken grubun yine Can Temiz tarafından sözleri yazılan 'Sen Ona Aşıksın' isimli şarkısının video klibininin yönetmenliğini ise, 'Murad Küçük' üstlendi. Kısa film tadındaki video klibin konuk oyuncusu ise ünlü manken 'Didem Soydan'.