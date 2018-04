Seni Seviyorum, Mükemmelsin, Şimdi Değiş

Broadway'de uzun yıllar sahnelenen oyun, kadın-erkek ilişkisini gün içinde yaşadığımız komik olaylar ve anlaşmazlıklara değinerek hayatın içinden karakterlerle anlatıyor.

17 yıldır sahnelenen ve birçok ülkeye uyarlanmış bu müzikal oyun, şimdi Zorlu'da! İlk sezonunda "Jersey Boys", "Cats", "Notre Dame de Paris" gibi dünyanın en popüler müzikallerini İstanbullularla buluşturan ve ikinci sezonunda da "The Phantom of the Opera" ile Disney'den "Beauty and the Beast" gibi çok sevilen müzikalleri; orijinal prodüksiyonlarıyla sergilemeye devam eden Zorlu; "Seni Seviyorum, Mükemmelsin, Şimdi Değiş" ile yapımcı olarak da adından söz ettiriyor.