Rönesans döneminin en büyük dahisini keşfetmeye hazır mısınız?

Leonardo Da VIncI Expo: Dahi İstanbul’da

Dünyanın en büyük Leonardo Da Vinci sergisi Leonardo Da Vinci Expo: Dahi İstanbul’da, 14 Aralık’ta UNIQ İstanbul’daki UNIQ Müze’de açılacak ve 7 Nisan’a kadar sürece. Da Vinci’ye adanmış en önemli sergi olarak tasarlanan sergi, prömiyerini yaptığı Brugge’ün ardından dünya turuna ilk olarak İstanbul’da başlayacak. Biz de, Da Vinci’nin orijinal eskizlerinden yola çıkılarak oluşturulan 100 replikasıyla birlikte orijinal el yazması, tablo ve çizimlerin de dahil olduğu 200’e yakın eseri izleme şansı bulacağız. Sergi Michelangelo, Albrecht Dürer, Giorgio Vasari, Donatello, Verrocchio, Giambologna, Raphael, Francesco Guardi ve Canaletto gibi Rönesans’ın diğer önemli sanatçıları ile Da Vinci’nin çağdaşlarının Da Vinci eserlerinden ilham alarak sunduğu örneklere ve orijinal belgelere de ışık tutuyor.







Füreya

Çağdaş Türk Seramik Sanatı’nın en önemli isimlerinden Füreya Koral’ın çalışmalarını yakından izlediniz mi? Bu yıl 60’ıncı yılını kutlayan Kale Grubu’nun hayata geçirdiği, sanatçının bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı retrospektif sergisi 18 Ocak’a kadar Akaretler’deki Sıraevler’de izlenebilir.