Ses cambazı BKM'de

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Polis Akademisi serisinin oyuncularından Michael Winslow, 22 Mart akşamı BKM'de sahneye çıkacak.

Dünya çapında en çok izlenen komedi filmlerinden ‘Polis Akademisi’ serisinin oyuncularından ‘ses cambazı’ Michael Winslow, tek kişilik şovuyla 22 Mart akşamı BKM'de sahneye çıkacak.

Ses efekti konusunda dünyanın en iyileri arasında gösterilen Winslow, tebeşirin tahtada çıkardığı sesten jet uğultusuna, havlayan köpeklerden ıslak spor ayakkabısı sesine, radyonun cızırtılı sesinden gitar melodisine kadar binlerce sesi bire bir taklit edebiliyor. Türkiye 'deki hayranlarına gönderdiği mesajda "Bu benim ülkenize ilk gelişim olacak. Birlikte çok güzel vakit geçireceğimizi umuyorum" ifadelerini kullanan Winslow, sesin en iyi bir iletişim yolu olduğunu söylüyor.