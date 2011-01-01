Sesi Avrupa’ya ulaştı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Genç şarkıcı Aynur Aydın Avrupa'nın en prestijli listelerinde zirveyi zorluyor

Geçen hafta “Life Goes On” şarkısıyla Belçika iTunes listesine 51’inci sıradan giren ve kısa sürede 36’ncı sıraya yükselen Aynur Aydın, Avrupa’nın en güvenilir listesi kabul edilen Dance Top 40’ta bu hafta 20’nci sıraya dek yükselmeyi başardı.

26 yaşındaki güzel şarkıcı 2011 yılında çıkardığı ''12 Çeşit La La'' isimli albümünde yer alan ''Yenildim Daima'' ve 2012 yılında Erdem Kınay'la birlikte düet yaptığı ''İşporta'' isimli parçalarla dikkatleri üzerinde toplamıştı.