Sevim Burak'a deneysel bakış

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Salt Beyoğlu, Sevim Burak'ın 'Afrika Dansı' hikayesinden yola çıkarak çok disiplinli bir sanat işine ev sahipliği yapıyor.

Salt Beyoğlu 18 Mart'tan itibaren edebiyatseverlerin de ilgi göstereceği sıradışı bir etkinliğe sahne oluyor. Mekânda 4 Nisan’a kadar Sevim Burak’ın ‘ Afrika Dansı’ hikayesinden ve aynı addaki kitapta yer alan diğer hikayelerden yola çıkan ilginç bir sergi izleyiciyle buluşacak. Video film, enstalasyon, sergi, performans ve dans gösterilerinden oluşan projenin hareket noktası farklı disiplinlerde üretilen tekst katmanlarının birbirine karışması, birbirini tamamlaması fikri. Emre Kuyuncuoğlu tarafından hazırlanan proje, Salt Beyoğlu’nun ikinci katında takip edilebilir.