Sevmek ya da terk etmek

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Fransız edebiyatının aykırı sesi, feminizmin öncüsü, skandallar kraliçesi Colette’i (1873-1954) psikanaliz seansında izlemek ister miydiniz?

1952 yılında bir sabah, başını Colette’in omzuna yaslayarak, basit bir fotoğrafı, zekânın, güzelliğin ve “kırılgan gücün” alaşımına dönüştüren Audrey Hepburn’e…



Delphine de Malherbe, büyük bir hayranlık duyduğu Colette’in yaşamını, yazarın ağzından yeniden kurgulayarak, okuru bu sıradışı zihnin hesaplaşmalarıyla baş başa bırakıyor. Kadın-erkek ilişkisinin çözülemeyen doğası, farklı cinselliklerin en karanlık katmanları, bedenin sırları Colette’in büyüleyici yaşamından kilit anlarla birleşiyor. Kendisini devrimci ya da feminist değil, “erotik bir militan” olarak tanımlayan Colette’in olağanüstü yaşamında yer etmiş hemen herkes var bu onur yürüyüşünde: bencil sevgililer, eski kocalar, entelektüeller, “kibar fahişeler”, müzikhol dünyasının tuhaf yıldızları, burjuvalar, bohemler, eşcinseller, terzi kızlar, kendisi için “Fransa’nın en önemli kadın yazarı” diyen Marcel Proust, Jean Cocteau, Picasso, Freud hatta Jacques Lacan! Romanın merkezinde ise, Colette’in, 17 yaşındaki üvey oğlu Bertrand de Jouvenel’le yaşadığı yasak aşk yer alıyor.



Kitap Hakkında

Yazar : Deline de Malherbe

Yayın Evi : Everest Yayınları

Çevirmen : Seda Çıngay

Sayfa Sayısı : 115

Dili : Türkçe

Tür : Roman