Shakespeare'i Öpmek

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Pamela Mingle'dan fantastik bir macera, biraz da romantizm…

‘Hırçın Kız’ oyununda rol alan Miranda, zamanda yolculuk yapabilen Stephen adlı genç yüzünden, kendini bir anda 1581 yılının İngiltere’sinde bulur. Artık bir sahne oyuncusu değil, Tudor döneminin gerçek bir karakteridir, üstelik yüzyıllar öncesine çekildiği bu yerde çok önemli bir görevi vardır: Genç William Shakespeare’i baştan çıkarmak! Böylece Stephen, Miranda’nın yardımı olmadan dünyanın en büyük tiyatro eserlerinin asla yazılamayacağını kanıtlamak ister.