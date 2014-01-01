Shakira Rihanna işbirliği

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Shakira'ya Rihanna'nın eşlik ettiği "Can't Remember To Forget" yayınlandı.

Grammy ödüllü şarkıcı ve besteci Shakira, yeni albümünü 25 Mart’ta Sony Music etiketiyle yayınlayacağını açıkladı! Sanatçının albüm haberinin ardından Shakira’nın yeni albümünde yer alacak olan ve Shakira’ya müzik dünyasının bir diğer yıldızı Rihanna’nın eşlik ettiği "Can't Remember To Forget" adlı şarkı yayınlandı. Sanatçının hayranları şarkıyı iTunes’dan indirebilirler. Halen stüdyoda yeni İngilizce albümünün çalışmalarına devam eden Shakira aynı zamanda “The Voice” programının 2014 bahar sezonunda da jüri üyesi olarak yer alacak.