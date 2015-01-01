Sıla, Avrupa turnesinde

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sıla, şarkılarını Avrupa’da yaşayan müzikseverler için söyleyecek.

2015 konserlerine hız kesmeden devam eden Sıla, mart ayında çıkacağı Avrupa konserlerinin ilkini Bremen’de verecek. Uzun bir aradan sonra Avrupa’daki hayranları ile buluşacak olan sanatçı, Almanya ve İngiltere’de geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendirecek. İlk ayağı 20 Mart’ta Almanya’nın Bremen kentinde Pier 2 sahnesinde gerçekleşecek olan turnenin ikinci ayağında ise Avrupa’nın en önemli kültür-sanat merkezlerinden olan Berlin şehri var. Sıla, konserlerinin son ayağını ise, Londra'nın ve Avrupa’nın en iyi sahnelerinden The O2 konser salonu ile tamamlaayacak.

