Sıla, Ege turnesinde

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Sıla, Ege turnesine Altınoluk konseri ile başladı.

Sıla konserlerinin Ege Bölgesi durağının ilk konseri dün akşam Altınoluk Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleşti. En sevilen şarkılarını seslendiren başarılı sanatçının 3500 kişilik dev bir orkestra eşliğinde tamamladığı konserinde bir de evlilik teklifi sürprizi yaşandı.Konser esnasında sahneye çıkan müzikseverlerden biri, Sıla'yı çok sevdiği için sürpriz yapıp konsere getirdiği sevgilisine evlenme teklif etti.

Sıla'nın Ege turnesinin diğer konser tarihleri şöyle:

14 Ağustos Cuma : Çeşme Amfi Tiyatro

15 Ağustos Cumartesi: Bodrum Antik Tiyatro

16 Ağustos Pazar : Kuşadası Avm Açıkhava Tiyatrosu