Sıla'nın yaz turnesi başlıyor

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Beş farklı şehirde gerçekleşecek konserlerde on binlerce hayranıyla buluşacak olan Sıla, “Yeni Ay” şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını da seslendireceği özel bir repertuvarla sahne alacak.

Sıla'nın yaz turnesi 1 Ağustos’ta Mersin Üniversitesi Amfi Tiyatro’da başlayacak. Konser temposuna hız kesmeden devam edecek olan Sıla, 2 Ağustos’ta Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicilerle buluşacak. Sevilen sanatçı, turnenin üçüncü ayağında 13 Ağustos akşamı Balıkesir Altınoluk Amfi Tiyatro’da, ardından da 15 Ağustos akşamı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda mikrofon başında olacak. Yaz turnesinin son konserini Bodrum’da verecek olan Sıla, 16 Ağustos Cumartesi akşamı Bodrum Antik Tiyatro’nun büyülü atmosferinde en sevilen şarkılarını binlerce dinleyiciyle birlikte seslendirecek.