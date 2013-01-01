Şimdiye kadar yazılmış en karaktersiz roman!

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"Yarım bıraktığınız bir roman gelip kendini sizde tamamlasa, bir gece yarısı hiç tanışmadığınız dokuz kişi kapınıza dayansa, geçmemiş bir geçmiş aklınıza dolansa ne yapardınız?"

2013 Gezi olaylarının ikonik medya paylaşımı olan Duran Ufo kısa filminin senaryo yazarı ve aynı öyküden yola çıkılarak yazılmış aynı adlı öykü kitabının yazarı ve ilk öykü dosyasıyla Orhan Kemal Öykü Ödülü'nde derece kazanan Candan Selman'ın ilk romanı Karaktersiz çıktı. Karaktersiz adeta romanlarını bir türlü tamamlayamayan kayıp bir yazar kuşağına adanmış, sorguladığı bu soruyla.



Son yılların en "karaktersiz" romanı olan Karaktersiz adeta hiçbir karakteri olmayan, karşı-karakterlerin karakter yerine konulduğu, hayali karakterlerinse gerçeklikle atbaşı yarıştığı bir absürd roman. Paspasınızda duran birçok çift ayakkabı sizin gerçekten de hayatınızın en önemli karakteri olduğunuza ve hiç yalnız olmadığınıza mı delalet eder? Her şeye nedir nedir diyenler için: Karaktersiz bir roman arkanızdan iş çevirendir. Bir gece uykunuzu bölen, her köşe başında yolunuzu kesendir. Çünkü insanın karakteri kaderi, romanın karaktersizi ise kederidir.