“Son Verdim Kalbimin İşine”

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DJ Berna Öztürk, yepyeni single çalışması “Son Verdim Kalbimin İşine” ile müzikseverlerle buluştu. Dinleyicilerine sürpriz yaparak, geçtiğimiz yılın son günlerinde Sony Music etiketiyle yepyeni bir single çalışması yayımlayan DJ, single’ında 70’li yıllarda Seyyal Taner’in yorumuyla ünlenen, Türkçe sözleri Ülkü Aker tarafından yazılmış, müziği ise ünlü besteci Enrico Macias imzası taşıyan “Son Verdim Kalbimin İşine” şarkısını yepyeni düzenlemeleriyle seslendirdi. Enerjisini ekranlara yansıttığı video klibiyle de beğeni toplayan Berna Öztürk, karşımıza ilk kez yorumcu kimliğiyle de çıkmış oldu.

