Soundgarden ilk kez Ankaralılarla buluşuyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu yıl 4. kez gerçekleşecek Babylon Soundgarden, alternatif içeriğiyle bir müzik festivalinden çok daha fazlasını sunacak

İlk kez 17 Mayıs’ta Ankaralılarla buluşacak olan Babylon Soundgarden, Babylon ruhunu tüm coşkusuyla birlikte Ankara ODTÜ Vişnelik Tesisleri’ne taşıyacak. Ankaralılara İstanbul’da gerçekleşen Babylon programlarından oluşan “En İyiler” seçkisini sunacak olan Babylon Soundgarden’ın Ankara sahnesinde İstanbul’a sık sık uğrayan Londralı grup Oi Va Voi, Kanadalı üçlü The Lost Fingers, müzik tarihine kazınmış kült oluşumlardan Cartel ve Karakan’dan Kabus Kerim ve Babylon sahnesinin demirtaşlarından FOURinthePOCKET, Ankaralılara enerjisi bol bir festival yaşatacak. Bilet fiyatlarının 35 TL olduğu festivalin biletleri Biletix’te. Müziği doğayla buluşturan Babylon Soundgarden ilk kez 17 Mayıs’ta Ankara ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde gerçekleşecek. Oi Va Voi, The Lost Fingers, Kabus Kerim ve FOURinthePOCKET gibi Babylon İstanbul sahnesinde görmeye alıştığımız isimleri ağırlayacak olan Babylon Soundgarden, Ankara’ya özlediği festival ruhunu getirecek. Babylon ruhunun karnaval havasında yaşanacağı etkinlik, “Babylon Go Green” konsepti ile geri dönüşümü destekleyecek içeriklere de ev sahipliği yapacak. Gücünü müzik ve doğanın birlikteliğinden alan Babylon Soundgarden, doğaya karşı sorumluluğunu bu konsept ile ilk kez festival alanında gösterecek. Tanıtım çalışmalarında kullanılan malzemelerden, pet şişe tüketimine, geri dönüşüm ve atık kullanımından festival alanında yer alacak çevreci kuruluşların faaliyetlerine kadar pek çok çevreci içerik, festival katılımcıları ile buluşacak. Festivalin kapıları 17 Mayıs günü 14:30’da açılacak.