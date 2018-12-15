Su, büyüleyici duruluğu ile renklerin en coşkunlarını ve ahenklilerini, çizgilerin en özellerini Sıdıka Ardal’ın ebruları aracılığıyla kucaklıyor!

Ebru sanatçısı Sıdıka Ardal’ın birbirinden çarpıcı ebrularından oluşan ilk kişisel sergisi, 1-15 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sergi Salonu’nda izlenebilecek.

Uzun yıllar bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra, 2006 yılında geleneksel sanatlarımız içinde çok özel bir yeri olan ebru sanatıyla ilgilenmeye başlayan Sıdıka Ardal, Feride Dayanç Atölyesi’ne girdi. Yoğunlaştırılmış su üzerine geleneksel boyaları gül dalı ve at kılından yapılan fırçalarla aktarırken, öd, tarak ve bız kullanarak nakışlar elde edip kâğıda geçirirken, renklerin ve dalgaların ritmine sükûnetini başarıyla kattı.





“Yapılan nakış tekdir, benzeri olur ama aynısı olmaz. Dileğim, bu geleneksel sanatı gelecek nesillere aktarmak” diyen Sıdıka Ardal, Feride Dayanç Atölyesi ile birlikte İstanbul, Bodrum, Gaziantep, Antakya, Eskişehir, Mardin ve Antalya’da çeşitli sergilere; Gaziantep, Trabzon ve Yalova’da düzenlenen Dünya Ebru Günü Kongrelerine katıldı. Ayrıca, ebrunun 2014 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’nde yer alması projesine destek için atölyesiyle birlikte Paris’te gerçekleştirilen etkinlikte bulundu. Yurt dışında ise; 2011 yılında Selanik Casa Bianca Sanat Galerisi, 2014’te Paris Anadolu Kültür Merkezi, 2015’te St. Petersburg Rus-Türk Kültür Merkezi, 2017’de Napoli Müze – Sanat Galerisi’ndeki sergilere, kişisel olarak da 2018 yılında Venedik Sanat Galerisi’ndeki ve Tiran Ulusal Tarih Müzesi’ndeki sergilere katıldı.