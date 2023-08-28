Tan Sağtürk'e Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü teklif edildi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için de balet Tan Sağtürk’e teklif yapıldı. Cumhuriyet muhabiri Öznur Oğraş Çolak’ın telefonla ulaştığı Sağtürk teklifi doğrulayarak, “Değerlendirme sürecindeyim” dedi.

Sağtürk teklifi kabul ederse Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür olacak.

TAN SAĞTÜRK KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De France Baş dansçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs Bale ve Dans okulları kurucusudur. Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi’ni açarak baleyi geniş kitlelere sevdirdi.

Fransız Devlet Balesine yapılmış Soude-ve Je ne Regrette Rien (Edit Piaf) adlı yapıtı bulunmaktadır.