Tarkan 'Hop De'di!

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İlk kez ortak bir projede bir araya gelen İskender Paydaş ve Tarkan, 'Zamansız Şarkılar II' albümünün çıkış şarkısı 'Hop De'nin video klibi için kamera karşısına geçti.

Aranjör, besteci ve prodüktör olarak müzik sektöründe önemli başarılara imza atan ve iki yıl önce çıkardığı ‘Zamansız Şarkılar’ albümüyle geniş kitlelere seslenen İskender Paydaş ’ın, ‘Zamansız Şarkılar II’ albümünün ilk klibi ‘Hop De’, dijital ortamda ilk defa ve sadece netd muzik’ten izlenebilecek. Söz ve müziği Tarkan’a; düzenlemesi İskender Paydaş’a ait olan şarkının klibinin yönetmenliğini ise Murad Küçük üstlendi.



İskender Paydaş feat Tarkan’ın ‘Hop De’ şarkısının klibi için Adile Sultan Sarayı’nda özel bir performans alanı kuruldu. Ön hazırlıkları bir haftada tamamlanan klibin çekimleri bir gün sürdü. Tarihi Adile Sultan Sarayı’nın farklı mekanlarında gerçekleştirilen çekimlerde Tarkan’a kendi orkestrasının bir bölümü de eşlik etti. Tarkan’ın leopar desenli yeni imajı da dikkat çekti.