Ted Hughes'tan gerçeküstü hayvan öyküleri

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Kendi döneminin en iyi şairlerinden İngiliz yazar ve çocuk edebiyatçısı Ted Hughes’tan çocuklar için çok özel bir kitap...

Can Çocuk Yayınları tarafından yayınlanan, doğayı sahne alan hayvan kahramanlarla bütünlediği 10 hikâyeden oluşan İlk Dünya Hikâyeleri çocukları, öğretilegelmiş kalıpları yıkan sıra dışı imgelerle aklın sınırlarında dolaşmaya çağırıyor. Bir Ted Hughes klasiği: mekânı doğa ve kahramanları hayvanlar olan bir kitap, İlk Dünya Hikâyeleri, insan özellikleri taşıyan bir tanrı evreninde gerçeküstü 10 hayvan öyküsünden oluşuyor. Yeryüzündeki tüm kuşları kendine çekerek yok eden bir karadelik, filden bağımsız yaşayan bir fil hortumu, kıyafetini arayan tavuskuşu gibi yaratıcılık ve yaratıklar üzerine kurulu hikâyeler Hughes yazınında görmeye alışık olduğumuz bir atmosferde, rüzgâr, ırmak, fırtınalarla dolu gerçeüstü bir evrende geçiyor.



İngiliz yazar ve çocuk edebiyatçısı Ted Hughes yapıtlarıyla kendi döneminin en önemli yazarları arasında gösteriliyor. Üstelik yalnızca yapıtlarıyla değil, bugün hâlâ özel hayatıyla da tartışılan bir isim. Bu sebeple sinema gibi sanatın başka disiplinlerine de konu olmuştur. 1956’da ünlü Amerikalı şair Sylvia Plath ile evliliğinden 2 çocuk sahibi olan Hughes, Plath’in intiharından sonra bir dönem yetişkinler için yazmayı bırakır. Ölümüne dek çocuklar için yazmaya devam etmiştir.

Ted Hughes’tan Demir Kadın, Demir Adam ve Balina Nasıl Balina Oldu?’dan sonra İlk Dünya Hikâyeleri de Can Çocuk Yayınları raflarında! Üstelik Sevin Okyay çevirisiyle…

