Teoman Enka'yı büyüledi!

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Alternatiften popülere tüm sanat anlayışlarına ev sahipliği yapan Enka Kültür Sanat Buluşmaları’nın konuğu çok sevilen şarkılarıyla Teoman oldu.

26. yılını kutlayan Enka Kültür Sanat Buluşmaları Açıkhava etkinliklerinde dopdolu bir programın sona yaklaşıyor. “Yavaş Yavaş” adını verdiği akustik performans konseriyle hayranlarının karşına çıkan Teoman; piyano, keman ve gitar üçlüsüyle Enka dinleyicisine Açıkhava’da unutulmaz bir gece yaşattı.



Teoman, Türk rock müziğinde klasik haline gelen “Paramparça”, “İstanbul’da Sonbahar”, “En Güzel Hikayem” gibi parçalarının akustik versiyonlarını yaklaşık 1000 kişilik Enkavokaliyle seslendirdi. Enka Açıkhava sahnesinde alkışların dinmediği konser boyunca Teoman’a piyanoda Ece Dağıstan, kemanda Mahur Tukan, gitarda Tolga Akyıldız ve çelloda Çağ Erçağ eşlik etti.



26. Yıl Enka Kültür Sanat Buluşmaları, “Sanat uzun, hayat kısa” sloganıyla, 20 etkinlikte, 143 sanatçı ve 157 kişilik ekiple yaklaşık 17000 seyirciyle bir araya gelmeyi hedefliyor.