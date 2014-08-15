Teoman'la "yavaş yavaş"

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Teoman, Vodafone FreeZone sponsorluğunda, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek “yavaş yavaş” yaz turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

15 Ağustos’ ta başlayacak yaz konserlerinde tanınmış şarkılarını akustik olarak seslendirecek olan Teoman, açık havanın olağanüstü atmosferinde sevdiği şarkılarını da piyano, keman ve akustik gitar üçlüsüyle yorumlayacak. Teoman; “Paramparça”, “İstanbul’da Sonbahar” gibi geniş kitlelerin bildiği parçaların yanı sıra “Bugün”, “En Güzel Hikayem”, “Bana Öyle Bakma” gibi şarkılarının akustik hallerini, “yavaş yavaş” turnesinin yaz konserleriyle hayranlarının beğenisine sunmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin 15 şehrini “yavaş yavaş" akustik turnesi kapsamında dolaşan, biletleri haftalar öncesinden tükenen konserleri ile Teoman, bu kez yaz konserlerinde Dikili, Alaçatı, Sığacık, Karşıyaka, Ayvalık ve Altınoluk'ta sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. “yavaş yavaş” turnesinde Teoman’a; piyanoda Ece Dağıstan, kemanda Mahur Tukan, gitarda Tolga Akyıldız ve çelloda Çağ Erçağ eşlik edecek. Organizasyonu Atlantis Yapım tarafından yapılan “yavaş yavaş” turnesinin yaz konserlerinde siz de Teoman’ ın şarkılarıyla büyülenmeye hazır olun!



15 Ağustos 2014 Cuma – DİKİLİ –Baby Beach – Saat : 21:00

16 Ağustos 2014 Cumartesi – ALAÇATI – Açıkhava Tiyatrosu – Saat : 21:30

17 Ağustos 2014 Pazar – SEFERİHİSAR SIĞACIK – Kale İçi – Saat : 21:30

18 Ağustos 2014 Pazartesi – KARŞIYAKA - Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu -Saat : 21:30

21 Ağustos 2014 Perşembe – AYVALIK - Ayvalık AmfiTiyatro - Saat : 21:30

22 Ağustos 2014 Cuma – ALTINOLUK - Altınoluk AmfiTiyatro - Saat : 21:30