Başarılı indie grubu The Civil Wars yapılan resmi açıklamayla birlikte resmen dağıldı.

John Paul White ve Joy Williams’tan oluşan ikili The Civil Wars, 2012′nin sonunda müzik üretmeye ara verdiğini duyurmuştu. İkili geçen yaz yayınlanan yeni albüm ve Record Store Day’de için hazırldıkları Covers EP ile hayranlarını umutlandırsa da grup adına dün yapılan resmi açıklama The Civil Wars’un dağıldığını duyuruyor.



Joy Williams, The Civil Wars’un dağılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada ”Bu ikilinin dağılmış olmasıyla ilgili çok üzgünüm. John Paul müthiş bir müzisyen ve onunla yarattığımız şeylerden dolayı çok şükran duyuyorum” derken, artık kendi başına yapacağı albümlere odaklandığını ve yeni müzikler yayınlamanın kendisini şimdiden heyecanlandırdığını söyledi. John Paul White da beş yıl süren The Civil Wars macerasında yanlarında olan herkese teşekkür etmekle yetindi.



İkili 2011′de yayınladığı ilk albümü Barton Hallow ile Grammy adaylığı kazanmıştı.