İki gün önce paylaştığı yeni ”Magic Mountain” isimli şarkısından sonra, The Drums yeni albümü Encyclopedia‘nın çıkış tarihini 23 Eylül olarak açıkladı.
Daha ciddi ve ağır bir tonu olması beklenen yeni albümün sürprizlerle dolu olduğu söyleniyor. Grubun kurucusu Jonny Pierce bir röportajında, albümü kaydettikleri sırada kafalarının çok karışık olduğunu ve hayata karşı sinirli ve yalnız hissettiklerini, tüm bu duyguları albüme dürüstçe yansıttıklarını belirtti. Grup aynı zamanda Encyclopedia’nın albüm kapağını ve şarkı listesini de paylaştı.
01. Magic Mountain
02. I Can’t Pretend
03. I Hope Times Doesn’t Change Him
04. Kiss Me Again
05. Let Me
06. Break My Heart
07. Face Of God
08. U.S. National Park
09. Deep In My Heart
10. Bell Laboratories
11. There Is Nothing Left
12. Wild Geese