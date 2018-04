The Drums albümünün çıkış tarihi belli oldu!

İki gün önce paylaştığı yeni ”Magic Mountain” isimli şarkısından sonra, The Drums yeni albümü Encyclopedia‘nın çıkış tarihini 23 Eylül olarak açıkladı.

Daha ciddi ve ağır bir tonu olması beklenen yeni albümün sürprizlerle dolu olduğu söyleniyor. Grubun kurucusu Jonny Pierce bir röportajında, albümü kaydettikleri sırada kafalarının çok karışık olduğunu ve hayata karşı sinirli ve yalnız hissettiklerini, tüm bu duyguları albüme dürüstçe yansıttıklarını belirtti. Grup aynı zamanda Encyclopedia’nın albüm kapağını ve şarkı listesini de paylaştı.



01. Magic Mountain

02. I Can’t Pretend

03. I Hope Times Doesn’t Change Him

04. Kiss Me Again

05. Let Me

06. Break My Heart

07. Face Of God

08. U.S. National Park

09. Deep In My Heart

10. Bell Laboratories

11. There Is Nothing Left

12. Wild Geese