Tiyatrokare'den yeni bir müzikal

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Ayça Varlıer, Fosforlu Cevriye rolüyle müzikal sahnesinde...

Zülfü Livaneli’nin romanından uyarlanan ve altı yıldır kapalı gişe oynanarak bir rekora imza atan “Leyla’nın Evi” nde Roxy rolüyle çok sevilen ve pekçok tiyatro ödülü kazanan Ayça Varlıer, bu kez “Fosforlu Cevriye” rolüyle karşımızda. Haziran ayı içinde provalarına başlanan müzikal oyun Ağustos ayından itibaren sergilenmeye başlayacak. “Fosforlu Müzikali”nde Varlıer, güzelliği, cesareti ve dik duruşuyla efsane bir karakter olmuş olan bir hayat kadınını canlandıracak. Daha önce tiyatroya Gülriz Sururi tarafından uyarlanan ve sinemada Türkan Şoray’ın oynadığı Fosforlu Cevriye; İstanbul’un Galata semtinde, siyasi kimliği nedeniyle polisten kaçan bir adama aşık olan ve onu hayatında hiç tanımadığı bir baba, bir anne, bir kardeş, bir sevgili gibi sahiplenen bir kadının buruk aşk öyküsünü anlatıyor.

Suat Derviş’in 1945’de yazılıp, 1970’lerde yayınlanan “Fosforlu Cevriye” adlı romanından Tuncer Cücenoğlu tarafından uyarlanan oyunu, Tiyatrokare’ye konuk yönetmen olarak katılan Serkan Üstüner yönetiyor. Nedim Saban’ın yapımcılığını üstlendiği projenin yönetmen yardımcılığı ve dramaturjisi Cevdet Canver, dekor tasarımı Aslı Varlıer Pelit, özgün müziği Eylem Pelit’e ait. Müzikalde Pınar Yıldırım, Mert Carim, Caner Erdem, Ece Duran Cevriye’nin yaşamına giren farklı karakterlere hayat veriyor.