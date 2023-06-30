Toz zerreciği kadar ufak Louis Vuitton çanta 64 bin dolara satıldı!

Tasarım çantaların fiyatlarına, koleksiyonlarının yapılmasına, bir yatırım aracı olarak kullanılmalarına aşinayız. Tasarım çantalar, açık arttırmalarda, mezatlarda da oldukça popüler. Yine bir açık arttırmada bir çanta kendisine alıcı buldu. Fakat bu çanta oldukça sıra dışı. Tam tamına 64 bin dolara satılan çanta, Louis Vuitton’un amblemi olan LV harflerini taşıyor üzerinde ama gerçek bir Louis Vuitton değil. Nasıl mı?

0.03 inç boyutundaki LV logolu çanta, New York’lu sanat kolektifi MSCHF tarafından yaratıldı. 3D printer kullanılarak üretilen çantanın boyutunu daha iyi anlatmak için örnek vermek gerekirse, kendisine çıplak gözle görülemeyecek kadar minik demek abartı olmaz. Bir toz zerreciği kadar ufak olan çanta, neon yeşil renge sahip. Mikroskobik boyuttaki çanta Louis Vuitton’un OnTheGo adlı modelinden esinlenerek üretildi. Çantanın üzerinde mikroskop ile bakıldığında LV harfleri görülüyor.

PHARRELL WILLIAMS’IN MÜZAYEDEEVİNDE SATILDI!

LV logolu miniminnacık çanta, ünlü müzisyen Pharrell Williams’ın sahibi olduğu Joopiter adlı müzayedeevinde satışa çıkarıldı. Çanta 63 bin 750 dolara alıcısını buldu. Pharrell Williams, aynı zamanda Louis Vuitton’un erkek giyim koleksiyonlarının kreatif direktörlüğünü yapıyor.