"Toza Yazılan"

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bensu Kaya’nın kısa süre önce yayınlanan öykü kitabı “Toza Yazılan”, büyük ilgi görüyor.

Koyu Kitap Yayınevi’nden çıkan kitapta, sıradan görünen insanların arasında gezinen öyküler; çoğu kez hayatının rolünü başkalarına kaptırmış, rolüne iyi hazırlanamamış ya da rol çalmayı başaramamış karakterlerin ekseninde nefes alıyor. “Sanki” ve “Sanma ki” başlıkları altında toplanan öykülerde zaman zaman gerçek ve düş birbirine karışıp alışıyor. Hayat ne kadar izin verirse öyküler de o kadar genişleyip daralıyor. Küçük şiirlerle bütünleşen öykülerdeki final duygusu ise genellikle noktayla değil üç noktayla ifade edilebiliyor. Kitap, görme engelliler için yazarı tarafından seslendirildi. Ayrıca satıştan elde edilecek gelirle Braille (kabartma yazı) baskısı da hazırlatılacak.