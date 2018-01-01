Türkiye müzik için ev sahipliği yapacak!

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Türkiye, müzik eğitimcileri, müzik bilimcileri ve sanatçıların dünya çapındaki üst örgütü olan Dünya Müzik Eğitimi Birliğinin 33. Dünya Konferansı'na 2018 yılında ev sahipliği yapacak.

Müzik Eğitimcileri Derneğinin (MÜZED) girişimleriyle Dünya Müzik Eğitimi Birliğinin (ISME) bu yıl Brezilya'da gerçekleştirilen konferansında alınan kararla 2018 yılındaki konferans İstanbul'da düzenlenecek. MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, ISME yönetim kurulunca, 33. Dünya Konferansı'nın 12 aday ülkeden biri olan Türkiye'de yapılması kararı alındığını bildirdi.



Türkiye'nin kültür sanat birikimi dünyaya tanıtılacak

Buna göre, 4 yıl sonra Türkiye'nin dünya müzik eğitim, bilim ve sanat çevrelerinde tanınan önemli isimleri İstanbul'da konuk edileceğini belirten Saydam, "Sanat alanında Türkiye'de yapılacak dünya çapında böylesine önemli bir konferans, yaklaşık iki hafta boyunca Türkiye'nin kültür sanat birikiminin her yönüyle dünyaya tanıtımı için büyük fırsat olacaktır" dedi.

Saydam, ISME Dünya Konferansı'nın Türkiye'ye getirebilmek için 3 yıldır etkin bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu başarı inanıyoruz ki müzik eğitimcilerimiz, müzik bilimcilerimiz, sanatçılarımız, sanat ve eğitim kuruluşlarımız başta olmak üzere bütün milletimizindir" değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri, Avrupa Birliği, Kültür ve Turizm bakanlıklarının da destekleriyle bu kararın alındığına işaret eden Saydam, etkinliğin başta müzik endüstrisi ve kongre turizmi olmak ekonomik boyutuna da dikkati çekti.



Ana teması, "Uzun ince bir yoldayım"

Saydam, 2018'deki konferansın ana temasının halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun ince bir yoldayım, Gidiyorum gündüz gece" dizeleri olduğunu da bildirerek, şunları dile getirdi: "İnanıyoruz ki konferansımız, bütün dünya ulusları arasında etkili bir kültürel, sanatsal işbirliğinin, etkileşiminin gerçekleştirilmesi yanında, bölgemizde, dünyada barışın ve kardeşliğin güçlenmesine de önemli katkılarda bulunacaktır. İlgili devlet kurum ve kuruluşlarımızı, üniversitelerimizi, yerel yönetimlerimizi, sanata duyarlı sanayici ve işadamlarımızı, sanat eğitimi kuruluşlarımızı, sanatçılarımızı MÜZED öncülüğünde "uzun ince bir yolda" gerçekleştirilecek ISME 2108 Dünya Konferansı hazırlıklarına güç ve destek vermeye çağırıyoruz."