Aylin Aslım, geçtiğimiz Şubat ayında Sony Music etiketiyle yayımladığı ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldığı “Zümrüdüanka” albümünün konserlerine devam ediyor.
Son olarak Rock’n Coke’ta sergilediği canlı performansıyla adından beğeniyle söz ettiren sanatçının Türkiye turnesinin tam programı ise şöyle;
26 Ekim Cumartesi - İstanbul Hayal Kahvesi
1 Kasım Cuma - Ankara Big Bus
8 Kasım Cuma - Denizli Imagine
9 Kasım Cumartesi - İzmir Hayal Performance
13 Kasım Çarşamba - Gaziantep Hayal Kahvesi
14 Kasım Perşembe - Adana Latino
15 Kasım Cuma - İstanbul Hayal Kahvesi
22 Kasım Cuma - Bursa Kat 3