Turneye çıkıyor

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Aylin Aslım'ın konser rotası...

Aylin Aslım, geçtiğimiz Şubat ayında Sony Music etiketiyle yayımladığı ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldığı “Zümrüdüanka” albümünün konserlerine devam ediyor.

Son olarak Rock’n Coke’ta sergilediği canlı performansıyla adından beğeniyle söz ettiren sanatçının Türkiye turnesinin tam programı ise şöyle;

26 Ekim Cumartesi - İstanbul Hayal Kahvesi

1 Kasım Cuma - Ankara Big Bus

8 Kasım Cuma - Denizli Imagine

9 Kasım Cumartesi - İzmir Hayal Performance

13 Kasım Çarşamba - Gaziantep Hayal Kahvesi

14 Kasım Perşembe - Adana Latino

15 Kasım Cuma - İstanbul Hayal Kahvesi

22 Kasım Cuma - Bursa Kat 3

