Umay Umay yıllar sonra geri dönüyor

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Umay Umay ve Cem Adrian’dan sevenlerine düet albüm sürprizi

Uzun yıllar sonra müziğe dönen Umay Umay ve Cem Adrian'ın 'Cam Havli' albümü nisan ayında müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Albümün prodüktörlüğünü Adrian üstleniyor. Umay Umay' ın yıllar sonra müziğe dönüş albümü olma özelliği taşıyan 'Cam Havli'nde 7 parça bulunuyor. Tüm şarkıların söz, müzik ve aranjelerininde Adrian' a ait olduğu albümün ilk video klibi 'Anlat Onlara' ise Mehmet Kızılay tarafından çekildi. Klip, albümle eşzamanlı olarak Nisan ayında yayınlanacak.