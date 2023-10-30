Ünlü dublaj sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm hayatını kaybetti

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Ayral Tözüm 94 yaşında hayatını kaybetti.

KALDIĞI HUZUREVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da kaldığı huzurevinde yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden Tözüm’ün cenazesi 30 Ekim Pazartesi Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

ŞEHİR TİYATROLARI'NDAN AÇIKLAMA

Tözüm'ün ölümüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na baş sağlığı dileriz. Sanatçı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir."