Ünlü popçular rap albümünde buluştu

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Pit10-Beni Bilmiyorsun albümünde Mustafa Ceceli, Emre Altuğ, Özgün gibi isimler ilk kez rap söyledi.

Rap'çi Pit10, “Beni Bilmiyorsun” albümü ile ilk'lere imza atıyor. Albüm dijital satışa çıktığı ilk gün En Çok Satanlar listesine 1 numaradan giriş yaptı. Türkiye'de ilk kez bir RAP albümü Apple'ın geliştirdiği Mastered for iTunes formatında yayınlandı ve içinde 53 şarkı bulunuyor.

Albümün tüm beste ve aranjeleri Ender Çabuker imzası taşıyor, albüme ismini veren parça ise Emre Çitil tarafından yapıldı. Pit10'a Türkiye'nin en ünlü RAP sanatçıları; “Patron, Allame, Sansar Salvo, Kamufle, Anıl Piyancı, Ais Ezhel ve Beta” 'nın düet'leri bulunuyor. Mustafa Ceceli, Emre Altuğ, Özgün, Zey ve Özay Bakır, Pit10 'a eşlik eden diğer sanatçılar.