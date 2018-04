Üsküdar da "Get Happy"de!

Pink Martini'den mutluluk iksiri...

“Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!”, “Splendor in the Grass“, “Joy to the World“, “1969“ ve “A Retrospective“ albümleri ile Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip, her albümleri ile altın ve platin plak kazanan Pink Martini'nin yepyeni albümü 'Get Happy' bizlere mutlu olmanın yollarını öğretirken, kış aylarına sımsıcak bir giriş yapmamızı sağlıyor. 'Quizas Quizas Quizas' , 'Sway' , 'Smile' gibi unutulmaz eserleri yepyeni albümlerinde yorumlayan grup, Türk sevenlerine de büyük bir sürpriz yaparak 'Üsküdar' şarkısını 'Get Happy''ye eklediler.