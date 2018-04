Yabancı dizi müzikleri raflarda

Dünya televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan "Game Of Thrones" ve "Breaking Bad"in dizi müziklerinden oluşan albümleri raflarda yerini aldı.

"Game Of Thrones" un 4. sezon bölümlerinin en can alıcı sahnelerine eşlik etmiş şarkılardan oluşan albüm, Alman besteci Ramin Djawadi müziklerinden oluşuyor. Geçtiğimiz sene final sezonu ile ekranlara veda eden “Breaking Bad” dizisinin albümü ise, 1. ve 2. sezonundan unutulmaz sahnelerine eşlik etmiş olan şarkılardan oluşuyor.



Prodüksiyonu, oyunculukları ve senaryosu ile dünyada fenomen haline gelen Game Of Thrones’un, “Game Of Thrones – Music From The HBO® Serıes Season 4 (music by Ramın Djawadı)” ve son yılların en popüler ve dünya televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden Breaking Bad’in “Breaking Bad – Music From The Original Tv Series” adının verildiği albümler Sony Müzik etiketiyle tüm müzik marketlerde.