“Yaşamaya Dair” yenilenen dekoruyla Ali Paşa Hanı'ndan sonra kapalı salonlarda seyirciyle buluşuyor.
Genco Erkal ve Tülay Günal’ın, açık hava tiyatrosu olan Ali Paşa Hanı’nda performanslarıyla herkesi büyüledikleri “Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar”; yenilenen dekoruyla artık kapalı sahnelerde de seyirciyle buluşuyor! Nazım Hikmet’in sürgün yıllarını ve vatan hasretini, şarkılar eşliğinde anlatan oyun; 26 Kasım, Salı akşamı saat 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 27 Kasım Çarşamba ve 30 Kasım Cumartesi akşamları saat 20:30’da ise, Trump Towers Tiyatro Salonu’nda!
Genco Erkal’ın, Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıldönümü için uyarlayıp yönettiği ve sahnelenmeye başladığı günden beri oldukça ses getiren “Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar”; bugüne dek, mekan için özel olarak hazırlanan dekoruyla yalnızca Ali Paşa Hanı’nda sahnelendi. Duygu Sağıroğlu tarafından yeniden tasarlanan dekoruyla oyun, artık kapalı salonlarda da seyirciyle buluşuyor.