Yaşasın kitapların kardeşliği!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

23 Nisan Dünya Kitap Günü’nde sevdiklerimize armağan edeceğimiz bir kitap belki de onların okuma alışkanlığı kazanmasında önemli bir adım olacak

23 Nisanın biz Türkiyeliler için anlamı malum; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Öte yandan, bu anlamlı günde sevinmek için 1995’ten bu yana bir nedenimiz daha var, zira 23 Nisan tüm dünyada “Dünya Kitap Günü” olarak kutlanıyor.

1995’te Barselona’da toplanan Dünya Yayıncılar Birliği Kongresi, 23 Nisan gününün her yıl “Dünya Kitap Günü” olarak kutlanmasını kararlaştırdı ve aynı yıl UNESCO tarafından da 23 Nisan “Dünya Kitap Günü” olarak kabul edildi. Bu tarihin seçilmesinde Cervantes, Shakespeare, Vega, Nabokov gibi birçok ünlü yazarın doğum ya da ölüm günü olması etkili olmuştu. Kutlamanın amacı, kitabın ve okuma alışkanlığının önemini dünya çapında vurgulamak, okumayı özendirmek; yayına, yayın hakkına, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygıyı teşvik etmek; kitabın, uluslararası kültür alışverişini sağlayan, karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü geliştiren niteliğiyle de dünya barışına hizmet etmek.



Dünya Kitap Gecesi ve Shakespeare

İngiltere’deki The Reading Agency adlı kuruluş, 2011’de Dünya Kitap Günü’ne paralel bir etkinlik başlattı: Dünya Kitap Gecesi’nde kitapseverler buluşuyor, kitap dağıtılıyor, ülke genelinde okuma seferberliği gerçekleştiriliyor. 2011’den bu yana 46 bin gönüllü sayesinde iki milyon kitabın dağıtıldığı bu uluslararası etkinlik, kitapları sevdirmek ve kitapseverleri bir araya getirmek için yola koyulmuş. Çarşamba Shakespeare'in de doğum günü. Aynı zamanda İngiltere ve Katalunya’da erkeklerin kadınlara gül verdiği ve kadınların cevaben onlara birer kitap hediye ederek kutlanan St. George Günü. Yayıncıların, yazarların, kitabevlerinin, okurların ve kütüphanelerin de dahil olduğu bu geniş katılımlı Dünya Kitap Gecesi’nin ajandasına bu yıl “23 Nisan’ı bahane ederek çevrenizdekilere kitap armağan edin” önerisi eklenmiş. Dünya Kitap Gecesi, ABD ve İrlanda’nın yanı sıra İngiltere’de de bir dizi etkinlikle kutlanacak. Ülkedeki pek çok kitabevi ve kütüphanenin etkinliğin bir parçası olduğu Dünya Kitap Gecesi’nin en büyük amacı, ülkedeki okuma alışkanlığını artırmak. Etkinlik komitesi bunun için her yıl farklı türde 20 kitap belirlerken, yeni yazarların tanınması ve daha fazla okunması için çaba harcıyor. Gönüllüler de kitapevlerine ve kütüphanelere dağıtılması için bırakılan kitapları hastanelere, hapishanelere, komşularına, yoldan geçenlere ve eline hiç kitap almamışlara ulaştırıyor. Gece kapsamında ülke çapında 20 farklı yazarın toplam 250 bin kitabı dağıtılacak. Yayıncılar ve sponsorların desteğiyle yüz binlerce kitabı okurlarla buluşturacak Dünya Kitap Gecesi’nde, eserleri dağıtılacak yazarlar arasında Agatha Christie, Armistead Maupin, John Boyne, Roald Dahl ve Cruz Smith gibi isimler var. Özel baskı olan kitapların her birine o yılın Foyle Genç Şair Ödülü’nü kazanan ismin şiiri ekleniyor.