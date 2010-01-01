Yaz bitmeden okumanız gereken 10 kitap

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Güneş bir yandan deniz öte yandan yazın sımsıcak günleri hızla akıp giderken bu güzel mevsimde ruh halinize göre okuyabileceğiniz 10 kitabı derledik.

Bam telime dokunsun diyenlere...



John Green-Aynı Yıldızın Altında

Hayatın anlamını bulmanın, aşık olmanın ve alınan her nefesin farkına varmanın öyküsü.

16 yaşındaki kanser hastası Hazel Grace'in tam da yaşamdan umudunu kestiği anda karşısına çıkan aşkla baştan doğmasını anlatan kitap yaz mevsimine dokunaklı bir roman sığdırmak isteyenler için doğru tercih. Sinema filmi de en az kitap kadar yoğun ilgi gören Aynı Yıldızın Altında'yı okurken yer yer kahkahalara yer yer ise gözyaşlarına boğulacaksınız.

