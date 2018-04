24 Mayıs 2014, Cumartesi akşamı KKTC’de konser verecek olan Deep Purple konserine katılım ücretsiz gerçekleşecek





Son zamanlarda gerçekleştirdiği birbirinden farkı etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın her yerinden gelen müzikseverlerin biletsiz izleyebileceği Deep Purple konseri ile KKTC’de bir ilke imza atıyor.Dev konser için, Türkiye’den Kıbrıs’a uçuş olan her noktandan uygun bilet avantajları için de görüşmelerini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda “Konser günü tulumunu veya çadırını al, gel!” diyerek konsere gelen herkese kampus içinde konaklama fırsatı sunuyor. YDÜ kampusu içinde, 105,000 m2 alanda, 150,000 kişilik seyirci alanına sahip olan Park Near East’te gerçekleşecek Deep Purple konseri için 50m genişliğinde ve 25m derinliğinde 1,250 m2’lik devasa bir sahne hazırlanıyor. Asırlık ağaçlar altında her renkten, her inanıştan, her kültürden insanın; mutlu, kaliteli ve güzel anılarla dolu zaman geçirebileceği 24 Mayıs 2014, Cumartesi akşamı gerçekleşecek konser için Yakın Doğu Üniversitesi’nin web sayfasından form doldurarak rezervasyon yaptırmak yeterli.