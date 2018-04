Yeni albüm 2015'te

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Smashing Pumpkins 2015'te iki yeni albüm yayınlayacak

Smashing Pumpkins geçtiğimiz günlerde Panopticon ismli yeni bir web sitesini hayata geçirdi. Grubun buradan yaptığı açıklamaya göre 2015′te iki yeni Smashing Pumpkins albümü yayınlanacak. Albümlerden ilkinin ismi Monuments to An Elegy olacak. İkinci albümün ismi de Day For Night. Albümlerin isimleri her ne kadar belirlenmiş olsa da kayıtlar daha dün başlamış. Bu sene ilk albümden bir single yayınlanması ve 2015 başlarında Monuments to An Elegy‘nin raflarda olması bekleniyor. Albümlerin prodüktörlüğünü, grupla Adore albümünde de çalışmış olan Howard Willing üstlenecek.