Yeni albüm öncesi son konser

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Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Göksel, Avea ile Yıldızlar Açıkhava'da konserleriyle 22 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

Son albümü Bende Bi’ Aşk Var ile, geçtiğimiz yılın "En İyi Kadın Şarkıcısı" ve “En İyi Albüm” ödüllerini alan Göksel, 22 Eylül’de BKM organizasyonu ile Harbiye Açıkhava’da çok özel bir konsere imza atacak. Göksel, bu gecede eski ve yeni şarkılarının yer aldığı çok özel bir repertuvarla hayranlarıyla buluşacak. Bu konser aynı zamanda Göksel'in Ekim ayında Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğünde yayınlamayı planladığı yepyeni albümü öncesi verdiği son konser olacak.

Bilet fiyatları ise şöyle:

1. Kategori - 162.00 TL

2. Kategori - 135.00 TL

3. Kategori - 110.00 TL

4. Kategori - 98.00 TL

5. Kategori - 82.50 TL

6. Kategori - 66.00 TL