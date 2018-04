Yeni albümü için interaktif web sitesi hazırladı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ambient müzik sanatçısı Deru, dördüncü stüdyo albümü 1979 ile dönüyor

Deru, ya da gerçek adıyla Benjamin Wynn, dördüncü stüdyo albümü 1979 için sıradışı bir web sitesi hazırladı. Sitenin ‘Gallery’ isimli kısmında Nigel Godrich, Amon Tobin, The Glitch Mob, The Gaslamp Killer gibi isimlerin yüklediği fotoğraf ve anılar yer alıyor. Emmy ödülü bulunan Deru, Say Goodbye to Useless‘ı 2010 yılında yayınlamıştı. Chicago’lu müzisyenin yeni albümü için hazırlanan interaktif web sitesi oldukça ilgi gördü. Söz konusu fotoğraf ve anıların toplandığı ‘Gallery’ kısmına tıklayarak görebilr yada kendi anı ve fotoğrafınızı siteye yükleyebilirsiniz.

Albümün şarkı listesi aşağıdaki gibi:

1. 1979

2. Let The Silence Float

3. Addictive Yearning

4. Three Cheers For Existence

5. Drink It In

6. Pathologically Bored

7. Black Beach (Tape Version)

8. The Future Never Comes

9. Midnight In The Garden With Ghosts