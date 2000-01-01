Yıldızlar dünyayı değiştiriyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Astrolog Zeynep Değirmencioğlu, geçmişin ezoterik bilgileri ile astrolojinin öğretilerini harmanladığı kitabında, değişen burç kuşağının geleceğimize etkileri konusunda önemli ipuçları veriyor.

Kitabı yazmak için yola nasıl çıktınız?

Burçlar kuşağının değiştiğini fark ederek harita hesaplamalarını daha titiz bir incelemeyle ele aldım. Dünya’dan gözlemlendiğinde anlaşıldığı kadarı ile Andromeda Galaksisi’ne doğru olan kayma hızlanmıştı. 21 Mart günü bahar ekinoksuyla başlayan burçların döngüsü artık Balık burcunun ilk derecesinde başlıyordu. Her 2000 yılda, bir burç gerileyen Zodyak (burçlar kuşağı) yeni bir burç çağına işaret ediyordu. Bilgisayarda kullanılan astroloji yazılımları ve gök günlüğü (ephemeris) tablolarındaki verilerle gök görünümleri birbirini tutmuyordu.



Nasıl bir çalışma dönemi geçirdiniz peki?

Eski gökbilimcilerin yaptığı gibi rasathanede gözlem yapmaya başladım. Gezegenlerin dünyadan bakıldığında görülen doğuş ve batışlarını yeniden hesaplayarak günlük olaylara yansımalarını not ettim. Tutulmaların sonuçlarını, önemli gezegen hareketlerinin ülkelerde, halk topluluklarında açığa çıkan davranışları öngördüklerimi test ederek önce kendime kanıtladım, sonra biriken bilgiyi paylaşmak adına kitaplaştırdım.



Okuyucu bu kitapta neler bulacak?

Astrolojiyi bir yazılım programına benzeterek bu soruyu yanıtlamak isterim. Karmaşık gibi görünen bu programın günlük yaşamda pratik bir şekilde kullanılabildiğini/kullanılabilirliğini görecek. Okuyucunun, hiçbir şeyin öylece hediye paketi olarak kapı önüne bırakılmayacağını, düşünce ve duygu bütünlüğü içinde ‘niyet edilmesi, niyetin oluşması için gayretli olma sorumluluğu gerektiğini’ bulacağını düşünüyorum. Aslında iddialı gibi gelmesini istemem fakat kendi özlerinin ihtişamını hatırlamalarını umuyorum.



