"Yolculuğum"

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Ethel Mulinas’ın, tüp mide ameliyatı sonrası 24 saat kaldığı yoğun bakımda yazmaya başladığı tek kişilik oyunu “Yolculuğum”; Çiçek Dilligil yönetmenliğinde 16 Aralık Çarşamba akşamı Tiyatro Karnaval Gönül Ülkü & Gazanfer Özcan Sahnesi’nde...

Tiyatro Spot’un, kilo problemi yaşayan birçok insanın hayatına dokunacak yeni oyunu “Yolculuğum”; bir kadının kendini yeniden sevme yolculuğunu, hayatını değiştirecek kararı verme anını, aşkı arayışını, kısacası varoluş hikayesini anlatıyor. Ethel Mulinas’ın kendi hikayesinden yola çıkarak yazmaya başladığı “Yolculuğum”; bir kadının güldüren, müzikleriyle keyiflendiren, duygusuyla hüzünlendiren yolculuğunun hikayesi...

Mide ameliyatına kadar yaşadığı kilo sorunlarının hayatına yansıyışını, ameliyata karar verme aşamasını ve yaşadığı tüm bu yolcuğu Ethel Mulinas şu sözlerle anlatıyor; “Evet, 50, 60, 70 kilo vermek sıradan bir insan için mucize... Oysa benim mucizem karar verdiğim andı. Kilo sohbetimizin bir parçası olacak, belki bizi yakınlaştıran bir vesile. Oysa biz aşktan bahsedeceğiz, sevgiden, başarıdan, umuttan, umutsuzluktan, korkudan, endişeden tüm zıtlarıyla bizi var eden duygulardan... Bu yolculukta şunu unutmayalım ruhun kilosu, cinsiyeti, yaşı yok...”

Çiçek Dilligil’in yönetmenliğini üstlendiği, Murat İpek’in oyunlaştırdığı “Yolculuğum”un dekoru Apo Kaya’nın, ışık tasarımı Ayşe Sedef Ayter’in, kostüm tasarımı Hazal Bağcı’nın imzasını taşıyor. Oyunun müzikleri ise Bora Öztoprak’a ait.