Leonard Cohen'in yeni albümü “You Want It Darker” müzik marketlerde!

Grammy ödüllü sanatçı Leonard Cohen’in hayranları tarafından merakla beklenen 14. stüdyo albümü “You Want It Darker” yayınlandı. Cohen’in yeni albümünün yapımcılığını oğlu Adam Cohen üstlendi.



82 yaşındaki Kanadalı müzisyenin toplam 9 şarkıdan oluşan albümden yayınlanan ilk şarkı ise albümle aynı adı taşıyan “You Want It Darker” oldu.