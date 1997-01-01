Zoltan Kocsis İş Sanat’ta!

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Macaristan Ulusal Filarmoni Orkestrası İş Sanat’ta iki özel konser verecek

Klasik müzikseverlerin buluşma noktası olan İş Sanat, nisan ayında Macaristan Ulusal Filarmoni Orkestrası’nın iki gece üst üste vereceği klasik müzik konserlerine ev sahipliği yapacak. Zoltan Kocsis’in 1997 yılından bu yana müzik direktörlüğünü yürüttüğü ve konserlerde yönettiği topluluğa ilk gece Letonyalı yetenekli keman virtüözü Baiba Skride eşlik edecek. 2001 yılında Queen Elisabeth Yarışması birincisi olan, tekniği ve müziğe olan tutkusuyla günümüzün en parlak kemancıları arasında gösterilen Baiba Skride ve Macaristan Ulusal Filarmoni Orkestrası, Beethoven ve Dvorak’a ayırdıkları özel bir repertuvarla 1 Nisan’da İş Sanat sahnesinde olacak. Hemen ardından 2 Nisan’da bir performans daha sunacak olan topluluk, bu kez Mozart, Çaykovski ve Haydn’dan eserler seslendirecek. Budapeşte Festival Orkestrası’nın kurucusu ve aynı zamanda Macaristan Ulusal Filarmoni Orkestrası’nın da daimi şefi olan Zoltan Kocsis orkestrayı yönetmenin yanı sıra piyanosuyla bir solist olarak da yeteneğini gösterecek. 2003 yılında Debussy ve Ravel eserlerinin orkestrasyonunu içeren CD kaydıyla “Yılın En İyi Macar Klasik Albümü” ödülünü alan Kocsis yönetimindeki orkestra, aralarında Gidon Kremer, Gabor Boldoczki, Natalia Gutman’ın da bulunduğu ve Türk müzikseverlerin aşina olduğu seçkin müzisyenlerle verdikleri konserlerle tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip. Bu iki güzel konseri kaçırmak istemeyen klasik müzik tutkunları 1 ve 2 Nisan tarihlerini ajandalarına not edebilir.