Levis 501® Boran Kuzum ile 150'nci yılını kutluyor
Levi’s her sene köklerine bağlı kalarak yeniden yorumlanan 501® Original’ın 150. yılını Sonbahar/Kış 2023 sezonunda da Boran Kuzum’un sahnede olduğu, yenilenen seçkisiyle kutlamalarını sürdürüyor.
Markanın açıklamasına göre Boran Kuzum’un kendi stilini yansıttığı seçkisinde, sonbaharın vazgeçilmez parçalarından olan Trucker ceketler, bele rahat oturan 501® Slim Taper I Got Detention jean’lerle kombinlenen, rahat kesim grafitti baskılı tişörtler ve hem şık hem günlük kullanılabilen gömlekler yer alıyor.
Kampanya çekimi Boran Kuzum’un küçüklüğünden bugüne Levi’s® ile geçen anılarından ve giydiği en güzel hikâyelerden ilhamını alıyor.
'SADECE GİYDİĞİM BİR PARÇA DEĞİL, HAYATIMIN BİR PARÇASI'
Boran Kuzum, “Levi's® 501® jean’ler benim için sadece giydiğim bir parça değil, aynı zamanda hayatımın bir parçası. Her anımda, her yolculuğumda, her maceramda benimle birlikte oldular. Bu yıl 501® jeanleri 150. yılını kutluyor, geçmişi ve geleceği bir araya getiren bu efsanevi markanın bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk.” diyor.