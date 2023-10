Levis 501® Boran Kuzum ile 150'nci yılını kutluyor

Markanın açıklamasına göre Boran Kuzum’un kendi stilini yansıttığı seçkisinde, sonbaharın vazgeçilmez parçalarından olan Trucker ceketler, bele rahat oturan 501® Slim Taper I Got Detention jean’lerle kombinlenen, rahat kesim grafitti baskılı tişörtler ve hem şık hem günlük kullanılabilen gömlekler yer alıyor.

Kampanya çekimi Boran Kuzum’un küçüklüğünden bugüne Levi’s® ile geçen anılarından ve giydiği en güzel hikâyelerden ilhamını alıyor.

'SADECE GİYDİĞİM BİR PARÇA DEĞİL, HAYATIMIN BİR PARÇASI'

Boran Kuzum, “Levi's® 501® jean’ler benim için sadece giydiğim bir parça değil, aynı zamanda hayatımın bir parçası. Her anımda, her yolculuğumda, her maceramda benimle birlikte oldular. Bu yıl 501® jeanleri 150. yılını kutluyor, geçmişi ve geleceği bir araya getiren bu efsanevi markanın bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk.” diyor.