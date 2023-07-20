Margot Robbie, Barbie’deki ayak sahnesinin nasıl çekildiğini anlattı

Fragmanda yer alan görüntüde Barbie'nin tıpkı gerçek hayattaki oyuncak bebek gibi anormal şekilde bükülü duran ayakları olduğu görülüyor. Bununla birlikte, hayranları şok eden şey, bunların aslında Margot Robbie'nin ayakları olması ve işin içinde kamera hilesi olmaması…

Huffington Post'un haberine göre Margot Robbie, sahnenin nasıl çekildiğini anlattı. Mükemmel çekimi elde etmek yaklaşık sekiz kez deneme yapılmış. Görüntüyü elde etmek için, Margot, ayaklarını ayakkabılardan çıkarırken ayakkabılar, yerinde durması için çift taraflı bant ile zemine sabitlendi. Margot, kameranın yukarısındaki bir çubuğa tutundu, bir emniyet kemeri veya başka bir destekleyici alet kullanmadı. Nasıl öyle parmak ucunda durabildiğini açıklayan Margot, çocukken balerin olduğunu doğruladı.

İlginç bir şekilde, Margot sahneleri vücut dublörü kullanmak yerine kendi oynamakta ısrar etti. Filmin genel kalitesine katkıda bulunduğuna inanarak orijinalliği ve tutarlılığı korumak istedi. Margot, dublör kullandığı filmleri izlemekten hoşlanmadığını ve bazı sahnelerin kendisi tarafından oynanmadığını bilmekten rahatsız olduğunu söylüyor.

Margot Robbie'nin yanı sıra, filmde Barbie'nin daimi erkek arkadaşı Ken rolünde Ryan Gosling ve Barbie’nin arkadaşları olarak Emma Mackey, Issa Rae, Hari Nef ve Sharon Rooney gibi diğer yıldızlar yer alıyor.