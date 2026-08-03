MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN 15. İSİM KİM?

MasterChef Türkiye'nin final turu ilk etabında yarışmacılar ilk turda sumak hazırlamak için önlük giydi.

Şefler bu etapta yarışmacılara tam 45 dakika süre verdi. Süre sonunda yedi isim üst tura çıkarak final etabına geçti.

Gecenin ikinci etabında ise şefler yarışmacılardan ekler tatlısı yapmalarını istedi. Bu etapta da verilen süre 50 dakika oldu. Süre sonrası finale Gül ve Buse kaldı. Şeflerin yaptığı değerlendirme ile önlüğü Gül kazandı. Böylece bu sezon MasterChef 2026 Türkiye'nin kadroya giren 15. isim Gül oldu.

MASTERCHEF GÜL KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Gülbahar, İstanbul'dan yarışmaya katılıyor. 48 yaşındaki yarışmacı, yemek yapmaya olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürmek isteyen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Yarışmada hazırladığı tabaklarla şeflerden olumlu yorumlar alarak ana kadroya kalmayı hedefliyor.

RESTORAN AÇMA HAYALİYLE YARIŞIYOR

Gülbahar'ın en büyük hayali kendi restoranını açmak. MasterChef Türkiye'nin bu hedefe ulaşmasında önemli bir fırsat olduğunu düşünen yarışmacı, mutfaktaki bilgi ve tecrübesini geliştirerek gastronomi alanında kalıcı bir başarı elde etmeyi amaçlıyor. Yarışmada göstereceği performansın kariyeri için yeni kapılar açmasını istiyor.