119 yıl sonra kapanıyor mu?

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1894 yılından beri aynı yerde, aynı noktada ve aynı kuşak aile tarafından işletilen Beşiktaş'taki Kaymakçı Pando'nun kapatılıp yerine bir büfe zincirinin açılacağı iddiası sosyal medyayı salladı.

Kaymakçı Pando’yu dedelerinden devralan 88 yaşındaki Pando Şestakof, hurriyet.com.tr’ye konuştu. Şestakof, mal sahibinden kendilerine böyle bir bilginin gelmediğini söyleyerek, “Sabahtan beri herkes bizi arıyor. Böyle bir şey yok. Bize böyle bir bilgi gelmedi. Doğru değil bunlar” dedi.



Ünlü seyahat sitesi TripAdvisor’dan tam puan alan Kaymakçı Pando, 120 yıldır aynı yerde ve aynı noktada hizmet veriyor. Beşiktaş Çarşı’da heykelin tam karşısındaki salaş mekan, turistlerin de uğrak noktası. Bal-kaymak ve sahanda yumurtası meşhur olan Pando, İstanbulluların favori kahvaltıcılarından. İnci Pastanesi ve Kelebek Korse’den sonra Kaymakçı Pando’nun da kapanacağı haberiyle sarsılan Twitter kullanıcıları, bir kez daha duygu seli yaşadı.



Söylentiler, “Kentsel dönüşüm bu sefer de Kaymakçı Pando’yu ezmiş” yorumlarıyla romantize edilerek yayıldı.